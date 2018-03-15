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Свыше 150 нарушений на объектах теплоснабжения устранили в Подмосковье в 2018 году
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Свыше 150 нарушений на объектах теплоснабжения устранили в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в текущем году провели уже около сотни рейдов по проверке состояния объектов теплоснабжения, при этом выявлено более 150 различных нарушений, за которые назначены штрафы на общую сумму 1,3 миллиона рублей, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Хотя основной приоритет в зимний период отдается контролю за проведением зимней уборки на территории Подмосковья, административно-технические инспекторы следят и за состоянием и содержанием теплоснабжающей инфраструктуры, подчеркнула она.
«Для проверки состояния наружных частей теплотрасс и иных объектов, поставляющих тепло к строениям на территории населенных пунктов Подмосковья, Госадмтехнадзор проводит операцию «Теплотрасса». С начала года в ее рамках сотрудники территориальных отделов провели около 100 рейдов. Проверено около 300 объектов, выявлено и устранено 156 нарушений», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.
В связи с тем, что средняя температура не поднимается выше нуля, вопрос бесперебойного теплоснабжения является одним из основных в это время года. Учитывая данный факт, инспекторы отводили на устранение нарушений в зимний период минимальные сроки, чтобы наиболее оперативно устранить нарушения, пояснила Витушева.
«Благодаря своевременно принятым мерам устранено повреждение теплоизоляции на 76 участках теплосети протяженностью около километра. Отремонтировано свыше 40 тепловых камер и колодцев, ликвидировано около 20 протечек теплоносителя, на объектах теплоснабжения устранены скопления мусора объемом около 40 кубометров», — перечислила глава Госадмтехнадзора.
По ее словам, ответственным лицам, не принявшим своевременно мер к устранению выявленных инспекторами нарушений, назначено 69 предупреждений, а также выписаны штрафы на общую сумму 1,3 миллиона рублей.
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