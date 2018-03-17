Один из самых загруженных участков автодороги Р-240 Уфа — Оренбург может стать четырёхполосным. Речь идёт об отрезке пути из Стерлитамака в Оренбург — пока движение там осуществляется в две полосы. Поручение начать работу в этом направлении дал дорожникам Рустэм Хамитов во время осмотра федеральных трасс.
— М-5 — очень сложная трасса. Там происходят очень крупные аварии. Дорога не соответствует современным требованиям. По дороге «Уфа — Оренбург» — то же самое. Надо думать о продолжении в четырехполосном исполнении дороги от Стерлитамака до Оренбурга, — сказал Рустэм Хамитов.
По словам Главы Башкирии, такие задачи необходимо поставить перед Минтрансом России. По его словам, на приведение в порядок трасс М-5, М-7 и «Уфа — Оренбург» уже есть 10 миллиардов рублей, осталось найти ещё 15–20 миллиардов рублей.
Другой важный проект — реконструкция федеральной трассы М-7 «Волга» и строительство развязки в районе деревни Подымалово, будет завершена уже в конце этого года, пообещал главе республики начальника Управления дороги «Приуралье» Рамиль Сенжапов. Но потребуется дополнительное время для переустройства нефте— и продуктопроводов, линий электропередачи, которые находятся в районе развязки. Глава Башкирии сказал, что правительство готово оказать помощь в скорейшей сдаче объекта.