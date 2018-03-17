Трасса Уфа — Оренбург может стать полностью четырёхполосной

Один из самых загруженных участков автодороги Р-240 Уфа Оренбург может стать четырёхполосным. Речь идёт об отрезке пути из Стерлитамака в Оренбург — пока движение там осуществляется в две полосы. Поручение начать работу в этом направлении дал дорожникам Рустэм Хамитов во время осмотра федеральных трасс.

— М-5 — очень сложная трасса. Там происходят очень крупные аварии. Дорога не соответствует современным требованиям. По дороге «Уфа — Оренбург» — то же самое. Надо думать о продолжении в четырехполосном исполнении дороги от Стерлитамака до Оренбурга, — сказал Рустэм Хамитов.

По словам Главы Башкирии, такие задачи необходимо поставить перед Минтрансом России . По его словам, на приведение в порядок трасс М-5, М-7 и «Уфа — Оренбург» уже есть 10 миллиардов рублей, осталось найти ещё 15–20 миллиардов рублей.