МИД: «Делом Скрипаля» Лондон отвлекает британцев от проблем с Brexit

Реакция официального Лондона на «дело Скрипаля» вызвала недоумение в российском МИД . Поднятая на Альбионе шумиха, по всей видимости, должна отвлечь рядовых британцев от проблем с Brexit, сочли в министерстве.

"Вызывает недоумение поспешность, с которой страны-члены ЕС объявили о «крайне серьезном» отношении к домыслам британских властей о причастности Россия к трагическому инциденту в г. Солсбери", — говорится в комментарии на официальном сайте МИД РФ.

"Кроме того, прежде чем помогать Лондону с нагнетанием медийной истерии вокруг «дела Скрипаля», странам-членам ЕС следовало бы уяснить мотивы британских коллег, — отметили в россий-ском внешнеполитическом ведомстве. — Все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Brexit. Для этого и сгодится раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух наших соотечественников".