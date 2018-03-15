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Visa запустила конкурс для стартапов в России и СНГ с призами до 5 млн рублей
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Visa запустила конкурс для стартапов в России и СНГ с призами до 5 млн рублей 

RB.ru 15 марта 2018
Фото: RB.ru
Принять участие в конкурсе могут стартапы, предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и школьные команды в возрасте старше 16 лет. Финал состоится 8 июня в Москве, победитель получит 5 млн рублей, еще три финалиста — по 2 млн рублей на реализацию своих проектов, а также «возможность сотрудничества с клиентами и партнерами Visa, доступ к менторской поддержке от экспертов компании».
Организаторы принимают идеи по направлениям: электронная коммерция, расширение сети приема карт в торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса, переводы с карты на карту, контекстуализация сервисов.
Основными критериями при отборе станут уникальность решения для экосистемы платежей и клиентского опыта, реализуемость идеи с учетом существующих возможностей и масштабируемость, пояснили организаторы.
С момента запуска в 2015 году региональные этапы Visa’s Everywhere Initiative состоялись в 40 странах на пяти континентах. Более 130 финалистов получили менторскую поддержку и призы на общую сумму свыше $1 миллиона, подcчитали в Visa.
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