В СКФО ведущие вузы РФ и Минкавказ создадут программу по подготовке кадров

Предполагается, что программа станет частью системы целевой подготовки кадров для инвестиционных проектов макрорегиона, поручение по созданию которой дали по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году.

"Статс-секретарь — заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев провел совещание по вопросам реализации комплексного образовательного проекта по созданию магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». Участие в проекте подтвердили Российская экономическая школа и Финансовый университет при правительстве РФ", — говорится в сообщении без пояснения сроков реализации проекта.

Предполагается, что реализация проекта позволит подготовить для работы на Северном Кавказе специалистов нового типа, которые смогут управлять проектами на всех стадиях — от разработки до внедрения инновационных составляющих. Кроме того, работа над проектом поможет развитию связей между вузами Северного Кавказа и ведущими вузами страны.