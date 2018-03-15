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Укладку черепицы на Большой мечети Ханского дворца в Бахчисарае завершат в апреле
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Укладку черепицы на Большой мечети Ханского дворца в Бахчисарае завершат в апреле 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Наша Газета Крым
Работы по укладке черепицы на Большой мечети Ханского дворца в Бахчисарае должны завершиться в середине апреля, сообщает «Крыминформ». «Работы мы планируем закончить до середины апреля полностью по укладке черепицы над Ханской мечетью», — заявила представитель подрядной организации Марина Дукшина.
Площадь крыши мечети — 1,4 тыс. кв. м. Вместо снятой черепицы уложат новую, тоже керамическую, изготовленную в Италии по классической технологии.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.
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