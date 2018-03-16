Без роду и племени. Как найти историю своей семьи по архивным документам

Восстановление своего генеалогического древа — занятие увлекательное и полезное. Что нужно делать и куда обращаться, если захотелось узнать, где берет начало ваш род? Об этом — в материале АиФ-Прикамье.

«Если у человека есть точное понимание, кого он ищет из предков (то есть год и место рождения, имя, фамилия, отчество), то он может пойти в читальный зал нашего архива. Там нужно написать требование. Сотрудники помогут, принесут книги. Человек сам сможет сделать выписки, цифровую копию, заказать справку за небольшую плату» — поясняет Наталья Пирожкова, главный архивист отдела исполнения запросов Пермского краевого архива.

Время или деньги?

Для того, чтобы самостоятельно искать информацию в архиве, нужно прийти в читальный зал с паспортом. Сотрудники оформят на вас формуляр. После этого уже можно делать запросы на поиск документа.

Всего в пермском краевом архиве три читальных зала на 40 рабочих мест. Сюда приходят не только для поиска родословной, но и для научно-исследовательской работы. При этом посетители — не только жители нашего региона. Приезжают гости из других городов России , стран ближнего и дальнего зарубежья.

«У нас как правило люди предпочитают сидеть в читальном зале, но иногда заказывают и платные генеалогические запросы», — говорит Наталья Пирожкова.

Если на посещение и самостоятельный поиск нет времени, то архив предоставляет платную услугу. Выполнение такого запроса по одному факту — справка о рождении, браке или смерти предка — стоит 1638 рублей. Если необходим поиск не одного человека или нужны несколько документов, например, 10 таких запросов, то заплатить придется 16380 рублей.

Не выходя из дома

Запросы выполняются как по бумажным метрическим книгам, так и по оцифрованным носителям.

«По Перми оцифрованы данные практически по всем церквям. По губернии есть села, где оцифровано 100%, есть где только половина. Метрические книги встречаются и за XVIII век, практически весь XlX, дореволюционный период XX века. Ревизские сказки с XVIII века до 1858 года», — рассказывает Наталья Пирожкова.

Ревизские сказки — это перепись населения Пермской губернии. В них — пофамильный посемейный список тех, кто, например, находился в крепостной зависимости от князей, работал на заводах. В документах указан возраст на момент переписи как мужчин, так и женщин. Фиксировались дети, внуки, племянники, приёмные дети.

На сайте архива Пермского края существует каталог фонда, где выложены все описи и дела, которые есть в архиве. Также там представлены тематические подборки, перечни, путеводители по фондам в электронном виде.

«Архив Пермского края делает всё возможное, чтобы работа с его фондами была доступна для самых широких масс населения, что, кстати, встречается не во всех архивах. В большинстве всё ограничивается публикацией перечня фондов. Кроме того, с помощью нашего сайта вы можете заказать дела, не выходя из дома. На сайте «Поколения Пермского края» мы выкладываем сканы ревизских сказок, метрических книг и исповедальных ведомостей. Прежде всего нужно знать, когда предок родился и примерное место рождения. Без знания этого дальнейший поиск будет затруднён. На сайте есть географический указатель, где можно искать по населённому пункту. Есть поиск по фамилии», — рассказывает Владимир Радыкин, главный археограф научно-исследовательского отдела.

«При генеалогических поисках бывают сюрпризы»

По словам сотрудников архива, 50% обращающихся точно или практически точно знают, кого и где искать. Другие только предполагают, что знают. Сотрудники архива помогают в поисках.

«В ходе генеалогического поиска бывают сюрпризы, неожиданности, всплывают семейные тайны. Например, может всплыть факт незаконного рождения, хотя потомки были уверены в чистоте родословной. Могут быть сюрпризы, связанные с социальным происхождением. Человек считал, что он потомок священника, но оказалось что предок был подкинут священнику и тот его воспитал. Чаще всего встречаются сюрпризы, связанные с возрастом. Так происходит из-за того, что крещение происходило не в том же году, когда человек родился», — рассказывает Наталья Пирожкова.

Она рекомендует не затягивать с началом поисков своих предков.

«Нужно расспрашивать старших родственников, пока живы. Узнать все семейные мифы, легенды. Они тоже годятся и могут дать материал для поиска. Человек, который не знает своих предков, все равно, что дерево без корней, трава-перекати поле в пустыне. Все мы — продукт нашей семьи, не только общества. Мы продукт ошибок и правильных деяний наших предков, поэтому свою семью нужно знать. Во-первых, чтобы не повторять ошибок. Во-вторых, чтобы было кому вдохновлять, вести в будущее. В-третьих, чтобы было что рассказать своим детям. И, самое главное, судьба отдельно взятого человека — это и судьба страны. У кого-то предки сражались за белых, у кого-то за красных. Кто-то был священником, а кто-то активистом раскулачивания. Всё равно судьба человека — это момент истории. Чем больше мы знаем об истории своей семьи, тем больше знаем об истории своей страны. Это ещё и повод для самоуважения. Если мои предки могли поднимать целину, сражаться во всевозможных войнах, чем я хуже?»— говорит Наталья.