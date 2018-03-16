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В Новосибирске станет больше автошкол для людей с ограниченными возможностями
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В Новосибирске станет больше автошкол для людей с ограниченными возможностями 

Собака 17 часов назад
Фото: Собака
Подобные центры могут открыться в крупных районных центрах.
Пока школа — единственная в регионе, она создана для обучения всех желающих с ограниченными возможностями старше 17 лет, не пользующихся посторонней помощью в передвижении. Очно-заочный курс занимает двести часов, в первом потоке свидетельства об окончании получил сорок один ученик. Врио губернатора Новосибирской области высказался на церемонии: «Создание безбарьерной среды — это не только переоборудование зданий, тротуаров, общественного транспорта. Люди, которых называют людьми с ограниченными возможностями здоровья, зачастую могут дать фору любому так называемому здоровому человеку. Это герои с безграничными возможностями. Им нужно просто помочь жить обычной жизнью: учиться и работать».
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