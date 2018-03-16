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Несколько улиц будут перекрывать во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
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Несколько улиц будут перекрывать во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 15 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Несколько улиц будут перекрывать во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.
Как сообщает don24.ru со ссылкой на директора МБУ «Центр ИТС» Василия Зырянова, 17, 20, 23 и 26 июня и 2 июля будут запрещены выезд на Ворошиловский мост, а также сквозной проезд по улицам Большой Садовой и Левобережной.
Ограничения будут вводить с 6.00 и снимать через три часа после окончания матчей.
Сообщается, что улицу Большую Садовую планируется закрывать для транспорта на участке от Ворошиловского проспекта до Театральной площади, Ворошиловский проспект — от Большой Садовой до улицы Левобережной.
Улицу Левобережную перекроют до улицы Чемордачка.
Все боковые улицы возле Ворошиловского проспекта сделают двухсторонними.
Западная часть Ворошиловского моста станет пешеходной, а восточная будет открыта для аккредитованного транспорта.
Кроме того, в дни матчей запретят движение катеров от правого до левого берега Дона.
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 Ещё 2 источника 
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