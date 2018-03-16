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В перинатальный центр Улан-Удэ завезли медицинское оборудование
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В перинатальный центр Улан-Удэ завезли медицинское оборудование 

Официальный сайт Республики Бурятия 16 марта 2018
К настоящему моменту на объекте завершили работы благоустройству и обшивке фасада и внутренние отделочные работы, завезли мебель и медицинское оборудование, которое на 70% представлено российскими производителями.
Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников осмотрел родовые комнаты и индивидальные палаты рожениц, которые оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием и оборудованы с учетом комфорта для рожениц и ребенка. Родовые залы оборудованы операционными столами компании «Маке» и кроватями-трансформерами, которые из кровати превращается в гинекологическое кресло. Также родовые комнаты оснащены ионизаторами и кондиционерами, которые позволяют регулировать температуру воздуха в любое время года. Современное оборудование позволит проводить партнерские роды. Вместимость перинатального центра — 120 коек и 13 индивидуальных родовых комнат.
— В апреле пройдет лицензирование медицинской деятельности, и потом останется только открыть перинатальный центр, — отметил Евгений Луковников.
Напомним, строительство медучреждения начали в 2015 году, когда Бурятию включили в госпрограмму «Мероприятия по развитию сети перинатальных центров в РФ». Соглашение о возведении объекта в Улан-Удэ было подписали Правительство республики и заказчик — ГК «Ростех». Генподрядчиком выступает ООО «РТ — СоцСтрой». Отметим, власти Бурятии на протяжении двух последних лет занимались кадровым вопросом: для работы в новом перинатальном центре подготовили 233 медработника, в том числе 154 врача. На первом этаже центра откроется поликлиника.
Справка. Размер финансового обеспечения перинатального центра в г. Улан-Удэ составляет более 3 млрд рублей: 2,4 млрд — средства ФФОМС, 600 млн рублей — бюджетные средства Республики Бурятия. Функции заказчика строительства объекта возложены на ГК «Ростех».
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