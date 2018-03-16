Почта России назвала «перегибом на местах» принуждение сотрудников идти на выборы

Тюмени сотрудники почты России пожаловались на то, что их заставляют идти на выборы. Начальники отделений получили письмо от начальства, обязывающее их обеспечить явку на выборах президента в воскресенье, 18 марта, отчитаться о количестве проголосовавших, в письменном виде пояснить почему кто-то не явился.

Ситуацию прокомментировали директор тюменского филиала «Почты России».

— Мы организуем избирательные участки в отделениях связи, размещаем информационные материалы, помогаем избиркомам в организации возможности голосования людей с инвалидностью, — рассказал 72.ru Андрей Ершов , директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области . — Что касается данного конкретного случая, мы, конечно, расстроены, что такая важная инициатива информирования получила необдуманное и безответственное оформление. Но перегибы на местах бывают у всех. Сотрудники стараются, переживают за судьбу страны. Начальник почтамта Светлана Анатольевна сама из династии почтовиков, она давно работает на предприятии и заслуженно пользуется уважением в коллективе. Еще раз подчеркну, что позиция предприятия в том, что решение каждого прийти на выборы и проголосовать должно быть самостоятельным и обдуманным.

Согласно ФЗ № 67, любые виды принуждения к голосованию/неголосованию, даже без признаков агитации за определенного кандидата, являются нарушением принципа добровольности голосования.

Выборы президента России пройдут в это воскресенье, 18 марта. Если руководство принуждает вас обязательно голосовать или вы, придя по собственной инициативе на избирательный участок, станете очевидцем нарушения закона, то воспользуйтесь нашей инструкцией.

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