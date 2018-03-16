Почта России назвала «перегибом на местах» принуждение сотрудников идти на выборы 

В Тюмени сотрудники почты России пожаловались на то, что их заставляют идти на выборы. Начальники отделений получили письмо от начальства, обязывающее их обеспечить явку на выборах президента в воскресенье, 18 марта, отчитаться о количестве проголосовавших, в письменном виде пояснить почему кто-то не явился.
Ситуацию прокомментировали директор тюменского филиала «Почты России».
— Мы организуем избирательные участки в отделениях связи, размещаем информационные материалы, помогаем избиркомам в организации возможности голосования людей с инвалидностью, — рассказал 72.ru Андрей Ершов, директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области. — Что касается данного конкретного случая, мы, конечно, расстроены, что такая важная инициатива информирования получила необдуманное и безответственное оформление. Но перегибы на местах бывают у всех. Сотрудники стараются, переживают за судьбу страны. Начальник почтамта Светлана Анатольевна сама из династии почтовиков, она давно работает на предприятии и заслуженно пользуется уважением в коллективе. Еще раз подчеркну, что позиция предприятия в том, что решение каждого прийти на выборы и проголосовать должно быть самостоятельным и обдуманным.
Согласно ФЗ № 67, любые виды принуждения к голосованию/неголосованию, даже без признаков агитации за определенного кандидата, являются нарушением принципа добровольности голосования.
Выборы президента России пройдут в это воскресенье, 18 марта. Если руководство принуждает вас обязательно голосовать или вы, придя по собственной инициативе на избирательный участок, станете очевидцем нарушения закона, то воспользуйтесь нашей инструкцией.
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