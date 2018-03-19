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Как Чичерина выступила в Калининграде
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Как Чичерина выступила в Калининграде 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В 20.00, после того, как избирательные участки уже закрылись, на площади Победы в Калининграде прошёл концерт. Он был посвящен важнейшей дате в истории страны, годовщине воссоединения Крыма с Россией. На концерте выступила Юлия Чичерина. И вот, как всё прошло.
Несмотря на очень морозный вечер, главная площадь города заполнена людьми. Многие пытаются согреться танцем, кто-то предусмотрительно взял с собой тёплые пледы. Но, несмотря на холод, уходить никто не собирается. Все они пришли для того, что бы отметить четвёртую годовщину присоединения Крыма к России. На площадке перед сценой люди разных возрастов. Среди них много детей. Четырёхлетний Дима Баев пришёл вместе с мамой.
Маргарита Баева, жительница Калининграда:
— Совпал день выборов и праздник присоединения Крыма. Мы очень рады. Плюс такая замечательная певица
Семья Вольф тоже пришли на концерт в полном составе. Мама Светлана рассказывает, что специально берёт с собой детей, что бы они знали историю своей страны. Её дочь Ника говорит, что мечтает побывать в Крыму.
Ника Вольф:
— Россия воссоединилась с Крымом. Теперь это тоже наша часть, наш родной край.
На сцене выступает Юлия Чичерина. Она исполнила как свои старые хиты, так и новые. Здесь же, в Калининграде певица впервые приняла участие в выборах президента.
Яна Щербатая, корреспондент:
— На концерте, посвящённом годовщине присоединения, не случайно выступает Юлия Чичерина. Она одна из первых отправилась в Крым 4 года назад, когда прошёл референдум. Сейчас она продолжает сочинять и исполнять песни, посвящённые боевым действиям на Донбассе.
За несколько часов до концерта Юлия Чичерина дала большое интервью нашему телеканалу. Рассказала она и о том, как встретила известие о присоединении Крыма к России.
Юлия Чичерина, певица:
— Всё хорошо помню, помню этот день, конечно, но это был не день, а такой некий период времени. Сначала всё было неопределённо, а потом стало ясно, что всё будет хорошо.
В Крыму же в этот день прошёл двойной праздник. Жители Республики не только отметили годовщину воссоединения с Россией, но и впервые приняли участие в выборах Президента России.
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