Группа Корни посетила избирательные участки в Отрадном

Певцы решили проголосовать именно в этом районе столицы, для этого они заранее подали заявление на портале госуслуг. Артисты пришли в школу № 1411, где расположились избирательные участки №710 и 712.

— Прийти на выборы — это гражданская обязанность каждого, — считает Александр Бердников. — От нашего с вами голоса многое зависит. Ведь нам жить с выбранным президентом шесть лет. Очень приятно видеть, что несмотря на выходной день и холодную погоду столько людей на участке. Это настоящий праздник.

— Именно от нас зависит, как будем жить не только мы, но и наши дети, в каких условиях они будут расти и какими станут в будущем, — добавил Дмитрий Пакулевич.

Появление полного состава группы «Корни» вызвало ажиотаж у избирателей. Люди фотографировались с популярными исполнителями и брали у них автографы

— Многие артисты в этот день идут на выборы, приводят с собой друзей, — сказал Бердников. — Мы, конечно, не могли пройти мимо. Очень важно, чтобы люди знали, что есть такая гражданская обязанность.

После этого артисты посетили два соседних избирательных участка, где также пообщались с москвичами.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»