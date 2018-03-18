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Группа Корни посетила избирательные участки в Отрадном
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Группа Корни посетила избирательные участки в Отрадном 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В 11:00 участники группы «Корни» Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакулевич посетили сразу четыре избирательных участка в районе Отрадное.
Певцы решили проголосовать именно в этом районе столицы, для этого они заранее подали заявление на портале госуслуг. Артисты пришли в школу № 1411, где расположились избирательные участки №710 и 712.
— Прийти на выборы — это гражданская обязанность каждого, — считает Александр Бердников. — От нашего с вами голоса многое зависит. Ведь нам жить с выбранным президентом шесть лет. Очень приятно видеть, что несмотря на выходной день и холодную погоду столько людей на участке. Это настоящий праздник.
— Именно от нас зависит, как будем жить не только мы, но и наши дети, в каких условиях они будут расти и какими станут в будущем, — добавил Дмитрий Пакулевич.
Появление полного состава группы «Корни» вызвало ажиотаж у избирателей. Люди фотографировались с популярными исполнителями и брали у них автографы
— Многие артисты в этот день идут на выборы, приводят с собой друзей, — сказал Бердников. — Мы, конечно, не могли пройти мимо. Очень важно, чтобы люди знали, что есть такая гражданская обязанность.
После этого артисты посетили два соседних избирательных участка, где также пообщались с москвичами.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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