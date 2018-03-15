Игроки Eve Online осветили галактику в честь Стивена Хокинга

Сообщество Eve Online отдало дань уважения известному деятелю науки Стивену Хокингу , который скончался вчера в возрасте 76 лет, осветив вселенную маяками в его честь. «Не забудь взглянуть на звезды», — сказал Хокинг.

Для тех, кто не в курсе, синусоральные маяки — это маячки для капитальных кораблей (Capital Ship), которые производят яркий свет. Из-за правил, они могут быть использованы только в нуль-сек (null-sec) районах галактики, которые являются самыми пустынными областями, поэтому пользователи выбрали «New Eden» в качестве места назначения.

И тогда, галактика зажглась в честь «одного из самых ярких умов, какие когда-либо были у человечества»…

На этой картинке кругами обозначены скопления игроков, улетевшие в «Новый эдем»

Один игрок не смог зажечь маяк и отправился на кладбище (да, в игре есть кладбище для игроков), где оставил мемориал в честь учёного