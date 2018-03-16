Россия снижает квоты для мигрантов, несмотря на убыль населения

За последние годы Россия снизила квоту на временное проживание для мигрантов почти вдвое — с 151 тысяча в 2015 году до 90 тысяч в 2018-м.

Власти заявляют, что, с одной стороны, пытаются предотвратить уклонение от налогов — временное разрешение не обязывает мигрантов отчитываться по налогам, в отличие от миграционного патента. С другой — пытаются снизить риск терактов. Эксперты говорят, что ограничения направлены на сокращение числа выходцев из мусульманских стран.

Между тем, даже по оптимистичному прогнозу Института демографии Высшей школы экономики , естественная убыль населения в России в ближайшие годы может достигать 400 тысяч человек в год, по пессимистическому — доходить до миллиона человек. В связи с сокращением числа мигрантов, а также на фоне естественной убыли жителей страны, население РФ, по прогнозу Минэкономразвития , может начать сокращаться по 800 тысяч трудоспособных людей в год.

Почему правительство снижает квоты

Разрешение выдается на три года и позволяет легально работать и получать бесплатную медицинскую помощь, а в дальнейшем получить вид на жительство и гражданство РФ.

Оформить разрешение можно не только по квоте. Она не требуется, если человек родился в России или РСФСР, если гражданином РФ является супруг или несовершеннолетний ребенок, или если один из родителей с российским гражданством является пенсионером или инвалидом, а также в некоторых других случаях.

Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. К примеру, в 2017-м году МВД выдало около 300 тысяч разрешений на временное проживание (при квоте 110 тысяч). Больше всего — гражданам Украины

Одна из причин сокращения квоты — экономическая, о чем прямо заявляет правительство РФ : размер квот в каждом году определяется «с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе».

Однако некоторые участники процесса объясняют сокращение квот желанием властей уменьшить количество тех мигрантов, которые собираются работать нелегально, а значит, не отчислять налоги с заработка. Дело в том, что наличие разрешения, полученного по квоте, исключает необходимость получения миграционного патента, по которому необходимо отчитываться по налогам.

Александр Калинин. «Некоторые из тех, кто получает разрешение на временное проживание по квоте, практически не имеют близких связей с Россией. В своей массе такие иностранцы хотят получить РВП с единственной целью — чтобы иметь возможность работать в России без оформления патента, то есть элементарно они хотят уйти от налогов», — заявил глава комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей при правительстве Москвы

На фоне этого сама Россия, судя по всему, становится менее привлекательной для мигрантов. Как следует из данных РАНХиГС , в 2015 году, без учета беженцев из Украины, число мигрантов сократилось почти вдвое и в последующие годы так и не вернулось к докризисному уровню.

«Данные за 2017 год показывают, что миграционный прирост населения может в перспективе снижаться, — пишут сотрудники РАНХиГС. — Приток мигрантов из стран — основных миграционных доноров (Узбекистан и другие страны Центральной Азии, Украина) — нестабилен, а значимых миграционных доноров за пределами постсоветского пространства не просматривается. Серьезных резервов увеличения миграционного прироста населения России за последние годы не появилось».

Тяжелее всего мусульманам

Вдобавок контроль мигрантов в последние годы усилила ФСБ . «На практике получить РВП не так легко, в некоторых регионах — из-за коррупционной составляющей, а в некоторых — из-за достаточно жесткой позиции ФСБ, сотрудники которой активно задают вопросы соискателю на комиссиях, — рассказал Денис Меркулов , юрист, председатель федерального совета сторонников „Интернациональной партии России“. — ФСБ придирается ко всему, устраивает допросы мигрантам, особенно из мусульманских республик. Это стало очевидно после теракта в Петербурге ».

В Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года был подорван вагон поезда, погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще около 50 получили травмы.

Оспорить отказы ФСБ практически невозможно. Документы, которые ложатся в основу решения о запрете, имеют отношение к гостайне и носят гриф «секретно». «Ведомство не выдает расширенные, подробные ответы на запросы по существу запрета, как это делают иные государственные органы. Свои решения ведомство не пересматривает и не отменяет», — сказал зампредседателя московской коллегии адвокатов «Правовой советникЪ» Роман Степанов , который занимается миграционными вопросами.

Единственная возможность оспорить решение ФСБ — обратиться в суд. Однако на практике суды чаще всего приходят к выводу, что ФСБ имеет все полномочия, чтобы решать, угрожает ли деятельность или политические взгляды человека национальной безопасности или нет. При этом ФСБ, как правило, отказывается предоставлять суду документы, послужившие основанием для запрета. Поэтому ознакомиться с ними или оспорить их невозможно.

Чем грозит сокращение квот

О проблемах в оформлении разрешений на проживание мигрантов говорится в Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. «Сложности в получении разрешения на временное проживание и вида на жительство затрудняют процесс получения гражданства для большинства законопослушных мигрантов», — указано в документе.

Как следует из концепции, власти предлагали модернизировать процедуру выдачи разрешения на временное проживание и вида на жительство. Отметим, что концепцию утвердили еще в 2012 году. Однако, по всей видимости, заявленных улучшений мигранты так и не дождались.

Уменьшение числа иммигрантов в сочетании с естественной убылью населения может привести к демографическим проблемам — сокращению количества жителей страны, говорится в докладе РАНХиГС. По оптимистичному прогнозу Института демографии Высшей школы экономики, естественная убыль населения в ближайшие годы может достигать 400 тыс. человек в год. По пессимистическому — доходить до миллиона человек ежегодно. Минэкономразвития прогнозирует, что в ближайшие пять-шесть лет страна будет терять по 800 тысяч человек трудоспособного возраста ежегодно.