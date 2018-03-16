«Я долго терпела»: Елена Корикова подала в суд из-за обвинений в алкоголизме

Актриса Елена Корикова в последнее время редко появляется на ТВ. В 2000-х годах одна из самых красивых блондинок отечественного шоу-бизнеса имела бешеную популярность. Девушку полюбили за роль в сериале «Бедная Настя». После съемок в телесаге актрису активно стали приглашать на главные роли в кинокартинах. Но после 2014 года об актрисе говорили все меньше. За последние три года Корикова снялась всего в 4 сериалах.

Не так давно в Сети стали появляться записи о том, что Елена Корикова пристрастилась к алкоголю. Мол, пагубная привычка вызвана неудачами в профессии и в личной жизни. Актриса долго не комментировала подобные сообщения, но на днях не выдержала и заявила, что ее оклеветали. И чтобы наказать обидчиков, она обратилась в суд.

«Признаюсь, я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных уток. Однако, любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — написала актриса. О том, кто станет ответчиком по делу, Елена не сообщила.

Поклонники поддержали Елену и заявили, что она поступила правильно, ведь свою честь нужно отстаивать. Девушке порекомендовали не нервничать, ведь эта история не стоит ее здоровья. Кое-кто даже предложил свою адвокатскую помощь. «Поддерживаю вас полностью, милая Леночка! Нервы дороже! Любите себя любимую, и не давайте себя обижать… Бог всё рассудит!» «Не обращайте на завистников внимание. Вы красивая, успешная, известная. И это не подлежит никакому сомнению. А все остальное — пыль» «Правильно! Это необходимо сделать. Только привлеките доверенных лиц из близких друзей», — высказались фанаты.

Кстати, не так давно 45-летняя Елена Корикова начала активно вести блог в Инстаграме. На нее подписаны 11 тысяч человек, это не так много по меркам современных селебрити. Артистка делится с поклонниками разными мыслями и воспоминаниями.