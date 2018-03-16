В Самаре откроется центр ядерной медицины

Центр федеральной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» откроется в Самаре 16 марта. Центр расположен на территории Самарского областного онкологического диспансера. Филиал станет первым в России , где с помощью позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ), помимо онкологии, будут выявлять сердечно-сосудистые заболевания. В год новый центр сможет проводить 5 тыс. исследований, в основном — в рамках ОМС. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе Группы "Роснано"

ПЭТ-КТ объединяет два метода диагностики заболеваний — позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ). Во время процедуры пациенту вводят радиофармпрепарат и сканируют тело. Так как только раковые клетки поглощают вещество, на получаемых изображениях опухоли отображаются как яркие пятна. По размерам и насыщенности очагов врач может сделать вывод о развитии болезни.

Метод позволяет диагностировать опухоль, когда у пациента нет очевидных симптомов, оценить эффективность лечения больного, составить план терапии. По словам хирурга-онколога профессора Алексея Бутенко, с помощью ПЭТ-КТ можно определить те опухолевые очаги, которые врачам не позволяют увидеть другие средства визуализации: УЗИ, рентген, МРТ (магнитно-резонансная томография).

Сеть «ПЭТ-Технолоджи» — портфельная компания государственной корпорации «Роснано» (инвестирует в проекты, применяющие нанотехнологии). Первый ПЭТ-центр открылся в 2014 г. в Уфе Самарская область — единственный регион, где будут функционировать два центра «ПЭТ-Технолоджи»: менее года назад первый центр появился в Тольятти . На начало 2018 г. филиалы работали в девяти городах. До 2020 г. планируется открыть еще 10 отделений, к 2025 г. их число должно увеличиться до 25.

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной правительством РФ в 2016, жители Свердловской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Тамбовской областей и Республики Башкортостан смогут пройти диагностику с помощью ПЭТ-КТ бесплатно. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача. В сети «ПЭТ-Технолоджи» более 90% исследований проводится в рамках ОМС.

Материал предоставлен проектом "+1".