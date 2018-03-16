Как Орловой аукнется скандал с «Ковров моллом»?

Региональное отделение партии «Народ против коррупции», организовавшее 1 марта круглый стол на тему «латентной экономической преступности», выполнило первый пункт взятых на себя обязательств: обратилось к губернатору Светлане Орловой в защиту малых предпринимателей, обманутых застройщиком торгово-развлекательного центра «Ковров молл».

Пикантность ситуации в том, что компанию-застройщика, задолжавшую как минимум 23 подрядчикам в общей сложности более 20 миллионов рублей и злостно уклоняющуюся от расчётов,

в период активного накопления долгов возглавлял Дмитрий Золин,

ныне занимающий высокий пост в администрации области — директора департамента строительства и архитектуры.

Поэтому и была избрана в качестве адресата обращения Светлана Орлова. Приводим его текст:

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

предпринимателей Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ивановской областей, городов Санкт-Петербурга и Москвы губернатору Владимирской области С. Ю. Орловой

Уважаемая Светлана Юрьевна!

Обращаются к Вам предприниматели Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

В период 2014 — 2017 гг. наши компании выполняли различные работы и оказывали услуги при строительстве торгово-развлекательного центра «Ковров молл» в г. Коврове Владимирской области. Генеральным подрядчиком строительства объекта являлось общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой-33» (ИНН/КПП 3328485785/332801001).

Все работы согласно договорам подряда, подписанным актам выполненных работ, товарным накладным и счетам-фактурам были сданы генеральному подрядчику ООО «Регионстрой-33» в оговоренные сроки и в полном объёме, ТРЦ «Ковров молл» открыт больше года назад. Однако свои обязательства по оплате выполненных работ, услуг генеральный подрядчик до сих пор не выполнил.

Суммы задолженности ООО «Регионстрой-33» перед нами составляют от 40 тыс. руб. до 8 млн 300 тыс. руб. Учитывая, что подрядчики ООО «Регионстрой-33» являются субъектами малого или среднего предпринимательства, указанные суммы задолженности являются для нас существенными.

Уважаемая Светлана Юрьевна! Обращаем Ваше внимание, что на строительстве ТРЦ «Ковров молл» трудились наши работники, которые содержат свои семьи и которые справедливо требовали заработную плату. Чтобы не допустить социальных волнений, связанных с невыплатой заработной платы работникам, многие из нас были вынуждены распродавать своё личное имущество.

Мы понимаем, что у всех бывают трудности, поэтому ждали, что генеральный подрядчик ООО «Регионстрой-33» погасит задолженность в разумные сроки, но этого не произошло.

В целях соблюдения своих законных прав практически все предприниматели, обманутые генеральным подрядчиком ООО «Регионстрой-33», были вынуждены подать исковые заявления в арбитражный суд. Все исковые заявления были удовлетворены в пользу истцов, данная информация является открытой и размещена на интернет-ресурсе kad.arbitr.ru.

Судебные решения вступили в законную силу, мы готовы предоставить документы в любое время. Однако ООО «Регионстрой-33» решения суда также игнорирует.

Уважаемая Светлана Юрьевна, Вы как губернатор региона уделяете большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, называете его «драйвером экономики». Спасибо Вам за эти добрые слова, однако описанная выше ситуация не позволяет бизнесу развиваться, а наоборот, подрывает его.

Кроме того, среди обманутых ООО «Регионстрой-33» подрядчиков оказались предприниматели из Нижегородской, Рязанской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. О каком бизнес-климате и положительном имидже Владимирской области на межрегиональном уровне можно после этого говорить?

Учитывая тот факт, что руководители ООО «Регионстрой-33» и учредители компаний, связанных с ТРЦ «Ковров молл», сегодня занимают ответственные посты в органах государственной власти Владимирской области, просим Вас, Светлана Юрьевна, разобраться в сложившейся ситуации, защитить наши права и оказать содействие в побуждении руководителей ООО «Регионстрой-33» исполнить свои обязательства перед подрядчиками.

Будем признательны, если Вы найдёте возможность встретиться с нами, чтобы открыто обсудить происходящее в присутствии СМИ и, как Вы умеете, доказать свою приверженность развитию и поддержке малого и среднего бизнеса на территории Владимирской области.

Очень надеемся, что Вы возьмете эту ситуацию на личный контроль и сообщите нам о принятых Вами решениях в любой удобной для Вас форме.

Председатель Владимирского регионального отделении партии «Народ Против Коррупции» Александр Якунин, члены инициативной группы

Золин в эту историю влип по уши. Вот собственноручно подписанная нынешним высокопоставленным чиновником расписка о принятии им электромонтажных работ на сумму 367,5 тыс. руб. (вешали светильники, договаривались с Золиным в частном порядке, деньги до сих пор не получили).

Работа с подрядчиками была организована по классической «кидальческой» схеме — с использованием фирмы-«прокладки» с минимальным уставным фондом, не обременённой каким-либо имуществом. Собственник торгово-развлекательного центра — ООО «Ковров молл» — никому ничего не должен.

Приведённая ниже схема раскрывает аффилированность фирмы-прокладки и одним из двух учредителей компании, владеющей торгово-развлекательным центром.

Александр Поветкин — это знаменитый российский боксёр-профессионал. По данным организаторов круглого стола, он не в курсе того, что при возведении наполовину принадлежащего ему «Ковров молла» «кинули» на деньги многих подрядчиков. Его именем и репутацией воспользовались «в тёмную», нанеся ей ущерб. Инициативная группа планирует обратиться также и к Поветкину, рассчитывая на его глубокую порядочность.

Александр Мезенцев — депутат Законодательного Собрания Владимирской области. Судя по всему, ключевая фигура во всей этой схеме.

На это указывают его родственные связи с учредителем фирмы-«прокладки».

Действия директора ООО «Регионстрой33» Дмитрия Золина — умышленные либо просто безответственные (это могли бы установить следствие и суд) — привели к тому, что компания набрала многомиллионные пассивы (долги перед подрядчиками), не обеспеченные активами — юридически оформленными финансовыми обязательствами заказчика, ООО «Ковров молл». Всё это сильно попахивает предумышленным банкротством — преступлением, предусмотренным ст. 196 УК РФ.

Некоторые обманутые дольщики «Ковров молла» уже распрощались со своими деньгами. Другие — близки к отчаянию.

Один даже умер от страшных переживаний из-за того, что не мог рассчитаться с рабочими.

Многим пришлось продать личные автомобили и иное имущество, чтобы заплатить зарплату. Послушаем их. Вашему вниманию предлагаются фрагменты эксклюзивной записи круглого стола 1 марта, имеющейся только в редакции «ТВ-МИГ».

Борис Андреевич, представитель компании «Инстрой», Санкт-Петербург: — У нас в середине августа 2016 года был с ними подписан договор на выполнение конструктивных работ по монтажу гребёнок, так называемых амфитеатров в кинотеатре, конструкций стен… Мы заключили договор с «Регионстрой33», который представил документы, что является генеральным подрядчиком на строительстве «Ковров молла». Все переговоры я проводил лично с господином Золиным, он тогда являлся генеральным директором…

Мы благополучно к этому делу приступили, закончили в сроки, о чём свидетельствуют акты выполненных работ, передали исполнительную документацию и начали ждать финансы, которые должны были до конца 2016 года быть переведены на счёт нашей компании. После этого получили несколько гарантийных писем о том, что претензий нет, надеемся на дальнейшее сотрудничество, но до конца января 2017 года никаких финансов мы так и не получили.

После этого Золин стал всё реже и реже подходить к телефону

и порекомендовал нам обратиться в суд. Мы подали в арбитражный суд исковое заявление. Суд присудил нам в начале апреля 2017 года, что ООО «Регионстрой33» должен нам всю сумму, которую мы подавали в иске. Исполнительный лист мы получили, передали судебным приставам.

Прошло уже достаточно времени, но… На «Регионстрой33» никаких активов нет, и наш лист там так и лежит, канувший в лету. До сих пор никаких средств в нашу компанию не переведено, хотя всё подписано и судебное решение уже вступило в силу.

У нас там работало порядка 40 — 50 человек… Зарплату мы, конечно, заплатили, и налоги… Недополученные финансы существенно сказались… Нам пришлось и кредитные средства привлекать, и свои оборотные с другого объекта передёргивать. Выкрутились… Не радостно…

Владимир Алексеевич, представитель рязанской компании «Инновация»: — В качестве генподрядчика по этому объекту выступал «Регионстрой33» в лице Золина Дмитрия Михалыча. В сентябре 15-го года был заключён договор субподряда на выполнение нашими силами монтажа кровли на объекте «Ковров молл»… В декабре 15-го года все работы были завершены. По договору заказчик должен был подписать все документы о приёме работ в течение пяти дней.

Но документы упорно не подписывались.

Золин уворачивался в течение полугода.

Полгода мы никак не могли получить от него документы. Он то опаздывал, никак не мог встретиться, то у него ручки не было, печати с собой… До смешного. Полгода бегали…

Мы были вынуждены обратиться в арбитражный суд… В ответе «Регионстрой33» под выдуманными предлогами необоснованно ссылался, что работы выполнены некачественно, но никаких доказательств привести не смог. Поэтому суд полностью принял нашу сторону и удовлетворил все наши требования.

Решение вступило в силу, мы получили исполнительный лист… Но по информации судебных приставов, у должников денежных средств и имущества нет, взять с них нечего… В общей сложности порядка четырёх миллионов… Сумма значительная, и это привело к большим проблемам в организации, потому что большая часть этих денег была на выплату заработной платы рабочим.

Вячеслав Горбунов, индивидуальный предприниматель, Ковров: — В июне 16-го года на меня лично вышел Золин Дмитрий Михайлович, попросил, ввиду того, что объект надо было в ближайшее время сдавать, помочь им в работе на объекте «Ковров молл». Мы помогли. Все наши ресурсы мы им предоставили. Все работы шли в очень хорошем режиме. Деньги сначала выплачивались.

После того, как в октябре, по нашим данным, администрация города Коврова сделала предписание «Ковров молл», что если они не сделают асфальтировку в надлежащем виде перед въездом в «Ковров молл», его не примут… Ввиду того, что был октябрь, сроки поджимали, потому что в ноябре-декабре делать эти работы было нереально, Золин попросил меня организовать все эти работы в ускоренном режиме, обещал оплату произвести сразу же после того, как мы эти работы закончим.

Мы, ввиду того, что это социально значимый для города объект, пошли навстречу им, сделали всё от нас зависящее, чтобы в ближайшие дни все эти вопросы снять. Работы были выполнены, документы все подписаны, претензий к нам никаких не было.

Золин обещал, что до нового года с нами произойдёт расплата.

После того, как этого не произошло, в январе-феврале на встречах с ним он говорил: подожди немножко, сейчас мы запустим в работу, деньги у нас будут, мы с вами со всеми рассчитаемся.

Но постепенно все наши контакты стали сходить на нет. Потом нам недвусмысленно дали понять: наверное, вам придётся обращаться в суд, ребята. Мы обратились в арбитражный суд, естественно, его выиграли, получили исполнительный лист, отдали его судебным приставам. Но ввиду того, что там никаких активов нет, поэтому никаких денег до сих пор не выплачено.

Анастасия Викторовна, директор юридической компании «Антанта», действующей от имени ООО «Импэкс», г. Владимир: — Наша юридическая компания представляла в суде организацию, выполнявшую работы. Работы были подписаны Золиным Дмитрием Михайловичем. Договор и акт он подписал в полном объёме. Оплачивать он отказался. Сначала также долгое время не брал трубки и ссылался на какие-то обстоятельства, потом директор поменялся, и никакого отношения к этому он уже не имеет.

Суд удовлетворил требования в полном объёме, исполнительный лист передали не приставам, а сразу в банк, а там сказали, что там уже картотека, и мы в очереди.

В нашем случае ситуация гораздо хуже сложилась, чем у других. Директор компании, которую я представляю, сильно переживал.

Зарплату у него не получилось выплатить рабочим, и неделю назад мы его похоронили,

у него был обширный инфаркт. Человек перенервничал из-за этой ситуации очень серьёзно.

Последовавшие в некоторых СМИ объяснения представителей ООО «Регионстрой33» отсутствия расчётов наличием недоделок со стороны подрядчиков очевидно несостоятельны — как минимум, в тех 13 случаях, где есть вступившие в законную силу решения суда, а также когда имеются подписанные обеими сторонами накладные и акты выполненных работ, однако подрядчики не подавали в суд ввиду отсутствия перспективы взыскания денег с пустой фирмы-прокладки.

Как стало известно вашему корреспонденту,

«обманутые дольщики» «Ковров молла» из других регионов России решили обратиться за помощью к своим губернаторам,

поскольку столь большая дебиторская задолженность существенно ухудшает их финансовое положение, приводит к убыткам, снижению налоговой базы. Таким образом, страдают интересы Нижегородской, Ивановской и Рязанской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Так что Светлане Юрьевне, возможно, скоро придётся краснеть за своего директора департамента перед коллегами по губернаторскому корпусу.