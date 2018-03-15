Кобылкин: в ЯНАО в 2019 году начнется активная фаза строительства моста через реку Обь

"Активное строительство моста [начнется] в 2019 году

Скорее всего, будут привлечены строительные бригады с Крымского моста, потому что такие компетенции в строительстве очень тяжелых мостовых сооружений есть только у них", — сказал Кобылкин.

Он добавил, что специалисты начали изучать дно реки, после исследования будут внесены изменения в проект строительства моста.

"Специалисты занимаются изысканием, изучением непростого дна Оби. Еще в старые времена, при Сталине… были сделаны изыскания, было определено, что у Оби существует вторая подземная река с артезианской водой, вот как раз из-за этого могут возникнуть сложности технологические. Они исследуют сейчас дно, будут поправки внесены в проект. В июне месяце нам обещают сделать первую передислокацию специалистов (строителей моста — прим. ТАСС)", — пояснил глава региона.