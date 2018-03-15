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Медведев призвал «грамотно распорядиться» выделенными на АПК средствами
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Медведев призвал «грамотно распорядиться» выделенными на АПК средствами 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Средствами объёмом 240 млрд рублей, выделенными из федерального бюджета на нужды сельского хозяйства, следует «грамотно распорядиться», заявил на заседании Правительства глава кабмина Дмитрий Медведев.
В ходе выступления на заседании Правительства политик напомнил, что осенний урожай во многом будет зависеть от того, насколько успешно пройдёт посевная в регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа, говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».
Медведев подчеркнул, что вопрос оказания помощи сфере сельского хозяйства неизменно является одним из приоритетов госполитики: в нынешнем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 240 млрд рублей.
«Этими деньгами нужно грамотно распорядиться. Поэтому государственная программа развития сельского хозяйства была переведена на проектный подход. Надеюсь, это позволит расходовать деньги бюджетные максимально эффективно, в том числе на сезонные полевые работы», — отметил он.
Также, по словам Медведева, важно в предусмотренные сроки обеспечить аграриев всем необходимым для посевной: семенами, топливом и другим сырьём.
Ранее в четверг «Парламентская газета» писала, что премьер-министр призвал в преддверии посевной «внимательно следить» за динамикой цен нa горюче-смазочные материалы.
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