ММК укрепляет позиции на рынке проката с покрытием

Год за годом.

В 2017 году загрузка оборудования по выпуску проката с покрытием на Магнитогорском металлургическом комбинате была максимальной. Об этом старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями ПАО «ММК» Алексей Олейник рассказал на XIII Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления» в Москве

По его словам, поставки товарного оцинкованного проката на внутренний рынок составили 980 тысяч тонн, а проката с полимерным покрытием — 310 тысяч тонн. Доля комбината, вновь подтвердившего статус крупнейшего в РФ производителя данной продукции, в видимом потреблении оцинкованного проката достигла 31%, проката с полимерным покрытием — 15%.

Поставки оцинкованного проката в дальнее зарубежье выросли в два раза — с 12 до 25 тысяч тонн. Объемы его реализации в страны СНГ достигла 127 тысяч тонн, а проката с полимерным покрытием — 53 тысяч тонн (в обоих случаях — плюс 10 тысяч тонн).

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», значимыми событиями российского рынка металла с покрытиями стали ввод в строй нового агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год в листопрокатном цехе №11 ММК и вхождение в Группу ПАО «ММК» Лысьвенского металлургического завода.

В 2018 году продолжится работа по освоению новых видов продукции. На ЛМЗ будут развивать продажи нового вида проката с многослойным полимерным покрытием типа Steel Art. Будут осваиваться новы виды пассивационных материалов для увеличения коррозионной стойкости электрооцинкованного проката.