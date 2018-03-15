Сургутский район активно готовится к главному туристическому событию года

Сургутский район ждет туристов на день Оленевода. 24 марта в деревне Русскинская соберутся рыбаки, охотники и оленеводы.

Гостей ждут гонки на оленьих упряжках. Отметим, что победителей соревнований получат ценные призы. Кроме того, гостей мероприятия ждет развлекательная программа, подготовленная районными творческими коллективами и творческие мастер-классы.

Подчеркнем, что деревня Русскинская активно готовится к проведению праздника: от снега расчищается площадка, укатывается трасса и обеспечиваются места для гостей. Для туристов обустроят автостоянки, торговые ряды и спортивные помосты для соревнований по национальным видам спорта. Гости смогут остановиться в специальных чумах, где все желающие смогут отдохнуть и согреться горячим чаем.