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Красноярск представит на КЭФ-2018 проект развития города
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Красноярск представит на КЭФ-2018 проект развития города 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 16 мар — РИА Новости. Мэрия Красноярска представит на площадке пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) проект развития города, сообщают организаторы КЭФ.
Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдёт 12-14 апреля 2018 года. Тема форума — "Россия 2018–2024: реализуя потенциал".
"На Красноярском экономическом форуме представят экспозицию города «Красноярск-2019»… Помимо экспозиции будут презентованы тематические блоки, посвященные проекту «Енисейская Сибирь», XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019 и разработкам предприятий", — говорится в сообщении.
В первой части будет показан фрагмент проспекта Мира площадью около 200 квадратных метров с реальными элементами благоустройства, включающими брусчатку, элементы освещения и озеленения, уличную мебель, элементы фасадов зданий и навигации, мобильную кофейню, стенды и символику Универсиады-2019.
Вторая часть — зона виртуальной реальности, состоящая из семи постов, в каждом из которых расположен видеомонитор и очки виртуальной реальности. На одной из стен экспозиции разместят экран для трансляции видеоконтента. Каждый пост виртуальной реальности будет отображать локации города с обновленной городской средой в виде сферических панорам.
В третьей и четвертой частях экспозиции будут представлены проект комплексной схемы организации дорожного движения города Красноярска на 2017-2032 годы и проект «Free Wi-Fi в общественных пространствах города».
Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года.
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