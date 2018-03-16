Красноярск представит на КЭФ-2018 проект развития города

КРАСНОЯРСК , 16 мар — РИА Новости . Мэрия Красноярска представит на площадке пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) проект развития города, сообщают организаторы КЭФ.

Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдёт 12-14 апреля 2018 года. Тема форума — " Россия 2018–2024: реализуя потенциал".

"На Красноярском экономическом форуме представят экспозицию города «Красноярск-2019»… Помимо экспозиции будут презентованы тематические блоки, посвященные проекту «Енисейская Сибирь», XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019 и разработкам предприятий", — говорится в сообщении.

В первой части будет показан фрагмент проспекта Мира площадью около 200 квадратных метров с реальными элементами благоустройства, включающими брусчатку, элементы освещения и озеленения, уличную мебель, элементы фасадов зданий и навигации, мобильную кофейню, стенды и символику Универсиады-2019.

Вторая часть — зона виртуальной реальности, состоящая из семи постов, в каждом из которых расположен видеомонитор и очки виртуальной реальности. На одной из стен экспозиции разместят экран для трансляции видеоконтента. Каждый пост виртуальной реальности будет отображать локации города с обновленной городской средой в виде сферических панорам.

В третьей и четвертой частях экспозиции будут представлены проект комплексной схемы организации дорожного движения города Красноярска на 2017-2032 годы и проект «Free Wi-Fi в общественных пространствах города».

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года.