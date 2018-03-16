Панков обратится в прокуратуру с требованием проверить ПАО «Т Плюс»

В школе N 28 города Балаково депутат ГосДумы провёл встречу с жителями, которых особо волновал вопрос начислений за тепло.

По словам Николая Панкова, такой вакханалии с теплом, как в Балаково, больше в области нигде нет.

Глава администрации района Александр Соловьев ответил, что уже проведены переговоры с руководством ПАО «Т Плюс» и температура теплоносителя снижена, чтобы больше не допускать завышения стоимости.

«Зачем было увеличивать температуру носителя и давление? Не надо всю вину за ситуацию валить на управляющие компании, они и так один на один с жителями. Федеральный закон об установке приборов учета был принят, чтобы жители платили за реальную полученную услугу, а мы, мне кажется, видим схему, как с помощью счетчиков вытянуть деньги из карманов граждан. Я прошу провести прокурорскую проверку, чтобы понять, кто виноват. Нужно навести порядок в вопросах теплоснабжения Балаково, и если компания-поставщик неправа, надо провести перерасчет», — подчеркнул депутат.