Ещё
Носов опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Носов опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Челябинской области 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказал на своей страничке в Facebook журналист Владимир Инжеватов, на встрече с представителями городской молодежи градоначальник сообщил, что все сплетни о его назначении на пост губернатора Южного Урала являются заказными.
«Это делается только с одной целью — чтобы повлиять на настроение тагильчан, их решение идти или нет на выборы», — отметил Носов.
Напомним, что нижнетагильского мэра пытались «переселить» уже не раз. Раньше СМИ писали, что Носов займет место Амана Тулеева, главы Кемеровской области. Тогда губернатор Кузбасса болел и проходил серьезный курс лечения. А вот слухам о назначении Носова в губернаторское кресло Челябинской области ходят уже несколько лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
РФ и ОАЭ обсудили перспективы экспорта российской лесопромышленной продукции Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 398 «Самое важное – законность, прозрачность и легитимность выборов»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму255
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури60
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина129
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение