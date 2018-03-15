Носов опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Челябинской области

Как рассказал на своей страничке в Facebook журналист Владимир Инжеватов, на встрече с представителями городской молодежи градоначальник сообщил, что все сплетни о его назначении на пост губернатора Южного Урала являются заказными.

«Это делается только с одной целью — чтобы повлиять на настроение тагильчан, их решение идти или нет на выборы», — отметил Носов.