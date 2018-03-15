Носов опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Челябинской области 

Как рассказал на своей страничке в Facebook журналист Владимир Инжеватов, на встрече с представителями городской молодежи градоначальник сообщил, что все сплетни о его назначении на пост губернатора Южного Урала являются заказными.
«Это делается только с одной целью — чтобы повлиять на настроение тагильчан, их решение идти или нет на выборы», — отметил Носов.
Напомним, что нижнетагильского мэра пытались «переселить» уже не раз. Раньше СМИ писали, что Носов займет место Амана Тулеева, главы Кемеровской области. Тогда губернатор Кузбасса болел и проходил серьезный курс лечения. А вот слухам о назначении Носова в губернаторское кресло Челябинской области ходят уже несколько лет.