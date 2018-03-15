Ещё
СМИ: в «Милане» может смениться владелец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в «Милане» может смениться владелец 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Милан» может сменить владельца, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в приобретении команды заинтересован владелец International Triangle Саид Аль-Фаласи, являющийся членом семьи Аль Мактум, которая руководит Дубаем.
Нынешний президент команды Ли Йонхонг приобрел акции «россонери» в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 миллионов евро.
Для осуществления данной сделки инвесторам пришлось взять кредит у хедж-фонда США Elliot Management, который до сих пор не погашен. Отмечается, что если фонд не вернет себе деньги, он может забрать клуб себе, поэтому «Милан» стремится рефинансировать этот долг другому кредитору.
Ранее сообщалось, что владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата и угрожал судье.
Газета.Ru: последние новости
В МИД России вызвали британского посла Клинцевич ответил на призыв главы минобороны Британии к России "заткнуться" Медведев: штрафы за авиадебоширство вырастут в разы
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля460
Джонсон отказался пожимать руку послу России372
Порошенко предложили заткнуться в ответ101
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение