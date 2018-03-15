СМИ: в «Милане» может смениться владелец 

«Милан» может сменить владельца, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в приобретении команды заинтересован владелец International Triangle Саид Аль-Фаласи, являющийся членом семьи Аль Мактум, которая руководит Дубаем.
Нынешний президент команды Ли Йонхонг приобрел акции «россонери» в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 миллионов евро.
Для осуществления данной сделки инвесторам пришлось взять кредит у хедж-фонда США Elliot Management, который до сих пор не погашен. Отмечается, что если фонд не вернет себе деньги, он может забрать клуб себе, поэтому «Милан» стремится рефинансировать этот долг другому кредитору.
Ранее сообщалось, что владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата и угрожал судье.