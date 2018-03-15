В Томске женщина разделась догола в отделении банка

В четверг в соцсетях появилось видео, на котором женщина разделась догола и забралась на стол в одном из офисов банка. Сотрудникам и клиентам она сказала, что разделась, потому что ее «банк раздел до последнего клиента» и заявляла, что может себя поджечь.

"Мы сожалеем о том, что данное видео попало в публичное поле. Женщина из размещенного ролика не является заемщицей нашего банка, у нее нет кредитов и, соответственно, никаких задолженностей перед «Совкомбанком». Мотивы ее поступка нам неизвестны. Она страдает расстройством психики и наблюдается у психиатра. Считаем публичное размещение данного видео неэтичным, прежде всего по отношению к этой женщине", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

На место прибыли сотрудники полиции, которые передали женщину медработникам.