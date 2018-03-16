Управляющие компании в России могут лишиться права взимать плату за воду и свет 

У жителей многоквартирных домов в России может появиться возможность оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям — потребуется лишь провести общее собрание собственников. Об этом пишут «Известия». Соответствующие поправки в Жилищный кодекс разработали в Госдуме.
Прямые договоры предусмотрены и для желающих приобрести квартиры в новостройках, причём сразу после получения новосёлами ключей. Такую инициативу ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак и Минстрой.
На данный момент жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании, которые перечисляют полученные деньги в ресурсоснабжающие организации.
В случае принятия поправок управляющие компании смогут собирать средства с населения только за свою работу — содержание и текущий ремонт дома.
Ранее ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.