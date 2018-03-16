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Сотрудники Дома русского зарубежья проведут вечер памяти Валентина Распутина
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Сотрудники Дома русского зарубежья проведут вечер памяти Валентина Распутина 

Управа Таганского района города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Вечер памяти, посвященный публицисту, прозаику и общественному деятелю Валентину Распутину, пройдет 19 марта. Его проведут сотрудники Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына совместно с представителями московской организации «Иркутское землячество „Байкал“».
— Посетители вечера встретятся с друзьями Валентина Георгиевича, с его современниками и поклонниками, — уточнили на официальном сайте учреждения.
Кроме того, автор-исполнитель Александр Кежмарь выступит с подготовленной программой из старинных сибирских и родовых песен.
Вечер памяти начнется в 19:00. Он пройдет по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Уточнить информацию можно по телефону организации: 8 (495) 915-10-80.
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