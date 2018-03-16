Парламент Японии утвердил новое руководство ЦБ 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Парламент Японии одобрил кандидатуры правительства на должности главы Банка Японии и заместителей главы центробанка. Об этом заявил спикер нижней палаты Тадамори Осима, сообщает Reuters.
Глава Банка Японии Харухико Курода. Фото: EPA/CHRISTOPHER JUE Глава Банка Японии Харухико Курода останется на этом посту еще на пять лет, после того как нынешний срок его полномочий истечет в апреле. Масадзуми Вакатабе, профессор университета и убежденный сторонник агрессивного смягчения, а также исполнительный директор Банка Японии Масаёси Амамия станут заместителями Куроды на следующей неделе. Кандидатуры были утверждены на пленарном заседании нижней палаты после их утверждения верхней палатой. Правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ контролирует абсолютное большинство в обеих палатах. Как сообщали «Вести. Экономика», Курода в среду выразил уверенность в том, что Банк Японии может обеспечить плавный выход из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако он заявил, что еще слишком рано обсуждать детали, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого уровня. Протоколы январского заседания Банка Японии, опубликованные ранее в среду, показали, что некоторые представители центробанка призвали к более тщательному изучению потенциальных негативных последствий масштабного монетарного стимулирования и сигнализировали о возможности повышения процентной ставки в будущем. Банк Японии, скорее всего, продолжит «фактическую нормализацию» денежно-кредитной политики при новом руководстве, считает бывший член правления центробанка Такахиде Киути. Назначение убежденного рефляциониста Масадзуми Вакатабе на пост заместителя главы ЦБ вряд ли приведет к дополнительному смягчению монетарной политики, заявил он агентству Bloomberg в конце февраля. По его словам, назначение исполнительного директора Банка Японии Масаёси Амамии еще одним заместителем главы ЦБ более важно при определении курса денежно-кредитной политики. "Назначение Амамии означает, что нынешняя политика фактической нормализации, вероятно, продолжится", — сказал Киути, отметив, что Амамия имеет имеет большое влияние в Банке Японии. По словам Киути, важно, что Абэ выбрал кандидатуру Куроды, несмотря на то что центробанку не удалось достичь 2%-го целевого показателя инфляции. Это означает, что правительство больше сосредоточено на стабильности финансовых рынков и поддержании экономического подъема, чем на достижении таргета по инфляции, сказал он.