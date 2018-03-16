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Жителям Самары предложили отправлять посылки с ж/д вокзала
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Жителям Самары предложили отправлять посылки с ж/д вокзала 

63.ru 15 часов назад
Фото: 63.ru
Этой весной на самарском железнодорожном вокзале начнут оказывать новую услугу. С конца марта все желающие смогут отправить малогабаритные посылки не по почте, а на поезде. Об этом сообщили представители Куйбышевской железной дороги.
— Посылки и письма будут идти от вокзала к вокзалу, — рассказали в компании. — Всего в проект попали 111 станций. Летом этот список пополнят еще 29 городов.
Максимальный вес отправления — 30 кг, а сумма трех измерений (длины, ширины и высоты коробки) не должна превышать 180 см. Стоимость отправки каждого груза будет рассчитываться отдельно. На нее влияют вес и удаленность пункта назначения. За услуги «почты на рельсах» придется заплатить минимум 350 рублей.
Информацию о местоположении пунктов приема-выдачи багажа можно будет узнать с помощью указателей, плакатов и сообщений по громкоговорителю.
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