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Ленобласть нашла инвестора для вокзала «Девяткино» в Челябинске
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Ленобласть нашла инвестора для вокзала «Девяткино» в Челябинске 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин сообщил о подготовке соглашения с уральским инвестором по строительству нового вокзала «Девяткино». В ходе переговоров была даже названа предварительная дата запуска проекта.
Заинтересованность в реализации проекта на территории Всеволожского района Ленобласти выразил транспортный оператор Челябинской области «Первая транспортная корпорация» в сотрудничестве с компанией «Яндекс. Автобусы». На совещании у Михаила Москвина было принято решение о разработке соглашения о намерениях по строительству узла.
Текст документа, который готовит Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, появится до конца марта 2018 года. Подписание планируется провести на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти до конца мая. Предположительно до конца 2018 года будет закончена разработка проекта планировки для строительства вокзала, после чего инвесторы из Челябинска смогут приступить к работам.
На переговорах также прозвучал ориентировочный срок открытия вокзала: осень 2019 года.
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