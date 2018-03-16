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Многотонная лавина парализовала движение на трассе Бишкек-Ош
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Многотонная лавина парализовала движение на трассе Бишкек-Ош 

Мир24 16 часов назад
Не проехать, не пройти: на трассе, которая соединяет север и юг Кыргызстана, третьи сутки продолжается расчистка снега. Из-за обрушившейся лавины движение перекрыто. Сколько времени придется ждать водителям, узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.
На пропускном пункте «Сосновка» скопились сотни машин. Стратегическая трасса Бишкек-Ош закрыта для проезда. Дорогу завалила снежная лавина высотой с двадцатиэтажный дом. В целях безопасности дальше шлагбаума не пускают никого.
«Это природа, ничего не поделать. Мы здесь уже несколько дней. Но для нас тут создали комфортные условия, чтобы ждать было не так тяжело», — говорят водители.
На месте дежурят врачи. Но их помощь пока никому не понадобилась. Спасатели организовали пункты обогрева и питания. В любое время — горячий чай и еда.
40 спасателей и спецтехника расчищают снег круглосуточно. Убрали половину сошедшей снежной массы — около миллиона кубов.
«Планируем к ночи открывать проезд в одностороннем порядке», — отметил начальник управления МЧС по Чуйской области Жамбулбек Жумагулов.
Спасателям и сотрудникам Минтранса Кыргызстана на расчистку дороги понадобится еще несколько дней. Если погодные условия в этом районе не ухудшатся, в субботу, 17 марта, трассу Бишкек-Ош откроют.
Север и юг Кыргызстана по-прежнему связывает лишь авиасообщение. Перевозчики снизили стоимость билетов на треть. Долететь до города Ош из Бишкека можно за 40 долларов.
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