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В Сызрани стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу
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В Сызрани стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу 

АиФ-Самара 16 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 14 марта, в Сызрани, на улице Новомайской, около 26-го ПТУ, стая бродячих собак, в которой находились порядка 20 особей, напала на возвращавшуюся из школы 11-летнюю девочку, сообщает телекомпания ktv-ray.ru, в редакцию которой обратилась мама ребёнка — жительница района Военного городка по имени Рената.
По словам женщины, её дочь стала звать на помощь, но вокруг никого не было, девочка спаслась чудом, отбившись сумкой от агрессивно настроенных животных, и теперь пребывает в шоковом состоянии. Рената рассказала, что на её звонок в комитет ЖКХ, занимающийся отловом бродячих собак, ей ответили, что пока не смогут приехать, так как составлен плотный график по отлову животных, хотя 15 марта неподалеку произошёл похожий случай: эта же стая чуть не загрызла мальчика, которого спасла тётя, вовремя подоспевшая на его крики, предотвратив возможную трагедию.
Жители этого микрорайона не первый раз жалуются на бродячих собак, расплодившихся у местной теплотрассы.
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