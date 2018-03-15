Мунайский угольный разрез начал работать после смены собственника

«Мунайский угольный разрез» возобновил работу в Солтонском районе Алтайского края после смены собственника.

В планах у руководства предприятия добыть 250 тысяч тонн угля в 2018 году, это максимальный показатель за всю историю разреза. Для сравнения: в 2006 году на Мунайском разрезе добывали 60 тысяч тонн угля, а в Кузбассе средний годовой показатель превышает 1,5 млн тонн.

Как сообщил «Политсибру» Виктор Хлевицкий, исполнительный директор ООО «Мунайский разрез», местный уголь продают в Солтонском районе, Барнауле Бийске и в Республике Алтай . У предприятия есть лицензия на освоение новых земель, но для этого потребуется доразведка.

Напомним, добыча угля на Мунайском разрезе не велась с 2013 года. В 2016 году его законсервировали после неудачной попытки продать предприятие кемеровскому бизнесмену Геннадию Андриевскому. Сделка сорвалась, так как у предприятия не оказалось лицензии на разработку месторождения.

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