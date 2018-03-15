Мунайский угольный разрез начал работать после смены собственника 

«Мунайский угольный разрез» возобновил работу в Солтонском районе Алтайского края после смены собственника.
В планах у руководства предприятия добыть 250 тысяч тонн угля в 2018 году, это максимальный показатель за всю историю разреза. Для сравнения: в 2006 году на Мунайском разрезе добывали 60 тысяч тонн угля, а в Кузбассе средний годовой показатель превышает 1,5 млн тонн.
Как сообщил «Политсибру» Виктор Хлевицкий, исполнительный директор ООО «Мунайский разрез», местный уголь продают в Солтонском районе, Барнауле, Бийске и в Республике Алтай. У предприятия есть лицензия на освоение новых земель, но для этого потребуется доразведка.
Напомним, добыча угля на Мунайском разрезе не велась с 2013 года. В 2016 году его законсервировали после неудачной попытки продать предприятие кемеровскому бизнесмену Геннадию Андриевскому. Сделка сорвалась, так как у предприятия не оказалось лицензии на разработку месторождения.
Справка
«Мунайский угольный разрез» был продан в 2017 году предпринимателям из Москвы, Московской области и Барнаула. По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО составляет 164 млн рублей. Его учредителями являются Виталий Шелковников, Александр Моховиков и Сергей Ефименко.