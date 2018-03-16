Заблудившегося старика из воронежского села полицейские нашли в 20 километрах от дома 

Дедушка мог замёрзнуть в поле. Полицейские рассказали историю благополучных поисков 79-летнего Алексея Путилина, которые заблудился 14 марта по дороге домой с почты. Инцидент случился в эртильском посёлке Дмитриевка. Дедушку стражи порядка нашли через сутки после исчезновения в поле в 20 километрах от дома. Видео счастливого спасения опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. Пенсионер исчез днём по дороге домой вскоре после получения пенсии. Как оказалось, он перепутал и вместо дома отправился в сторону заброшенных плодовых садов с валежником. По следам дедушки полицейские прошли более 20 километров. В поле они увидели старика. Его доставили в медицинское учреждение. Врачи заключили, что опасности для жизни мужчины нет, и вскоре его отпустят домой. Родные Алексея Путилина поблагодарили полицейских за его спасение.
Родные Алексея Путилина подняли односельчан на поиски уже через несколько часов после исчезновения. Дедушка не вернулся домой 14 марта в 12 часов. По словам сына его высадили у одного из домой на перекрёстке посёлка. До его дома было идти порядка 500 метров, но там Алексей Григорьевич не появился. В 15 часов пенсионера начали искать родные, полицейские и односельчане. После к ним присоединились волонтёры. К утру 15 марта никаких следов дедушки найдено не было. В Эртильскую районную больницу Путилин не поступал. Появились версии о том, что старик мог уехать в Эртиль или Воронеж, отрабатывалась даже криминальная версия. К счастью, Алексея Путилина нашли вовремя, и ему не пришлось проводить в поле на холоде вторую ночь.