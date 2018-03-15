Порядок отношений собственников квартир с ресурсоснабжающими организациями изменят

Минстрой предложил изменить некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Подготовка поправок связана с отсутствием достаточного правового регулирования, говорится в документе. Проект постановления направлен на уточнение законодательства в части порядка прекращения заключённых между управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.