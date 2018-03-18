С. Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах президента РФ

Об этом он написал на своем персональном сайте.

«Избирательные участки в Москве закрылись. Выборы президента в столице завершены. По состоянию на 18:00 проголосовали около 53% избирателей. Больше, чем на выборах 2012 г. Москвичи, спасибо за то, что в этот морозный день вы выполнили свой гражданский долг — приняли участие в выборах президента Российской Федерации», — написал С. Собянин

Он также поблагодарил Общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательные комиссии. «Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о „нарушениях“ и прочих проблемах в ходе голосования. Слово „нарушение“ пишу в кавычках, так как большинство произошедших инцидентов можно назвать „нарушениями“ только с очень большой натяжкой», — отметил мэр.

С. Собянин подчеркнул, что для участия в наблюдении за выборами в Москве были допущены все желающие. «Ни одного наблюдателя не удалили. Система видеонаблюдения работала практически без сбоев. Это принципиально важно для обеспечения честных и прозрачных выборов. С утра были сообщения о якобы махинациях с КОИБами (электронными урнами). Те, кто их писал, не понимают разницы между проверкой работы системы и реальным голосованием. КОИБ — не прозрачный ящик из оргстекла, а сложная техническая система. Его надо сначала протестировать, а потом уже открывать голосование. Что и было сделано. После тестирования в районе 7:30 утра КОИБы были открыты, освобождены от тестовых бюллетеней, и наблюдатели могли убедиться, что они пустые», — написал он.

Мэр Москвы уточнил, что зафиксировано два подтвержденных факта выдачи двух бюллетеней одному человеку. «Оба случая зафиксировал Общественный штаб. В обоих случаях урны, в которые попали два бюллетеня, были опечатаны. Находившиеся в них бюллетени — аннулированы», — отметил С. Собянин.