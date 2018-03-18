Ещё
С. Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах президента РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах президента РФ 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
Об этом он написал на своем персональном сайте.
«Избирательные участки в Москве закрылись. Выборы президента в столице завершены. По состоянию на 18:00 проголосовали около 53% избирателей. Больше, чем на выборах 2012 г. Москвичи, спасибо за то, что в этот морозный день вы выполнили свой гражданский долг — приняли участие в выборах президента Российской Федерации», — написал С. Собянин.
Он также поблагодарил Общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательные комиссии. «Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о „нарушениях“ и прочих проблемах в ходе голосования. Слово „нарушение“ пишу в кавычках, так как большинство произошедших инцидентов можно назвать „нарушениями“ только с очень большой натяжкой», — отметил мэр.
С. Собянин подчеркнул, что для участия в наблюдении за выборами в Москве были допущены все желающие. «Ни одного наблюдателя не удалили. Система видеонаблюдения работала практически без сбоев. Это принципиально важно для обеспечения честных и прозрачных выборов. С утра были сообщения о якобы махинациях с КОИБами (электронными урнами). Те, кто их писал, не понимают разницы между проверкой работы системы и реальным голосованием. КОИБ — не прозрачный ящик из оргстекла, а сложная техническая система. Его надо сначала протестировать, а потом уже открывать голосование. Что и было сделано. После тестирования в районе 7:30 утра КОИБы были открыты, освобождены от тестовых бюллетеней, и наблюдатели могли убедиться, что они пустые», — написал он.
Мэр Москвы уточнил, что зафиксировано два подтвержденных факта выдачи двух бюллетеней одному человеку. «Оба случая зафиксировал Общественный штаб. В обоих случаях урны, в которые попали два бюллетеня, были опечатаны. Находившиеся в них бюллетени — аннулированы», — отметил С. Собянин.
Он также отметил, что право проголосовать должно быть доступно каждому. «В нашем городе обеспечением выборов занимаются 150 тыс. человек. Среди них — десятки тысяч сотрудников школ и больниц, проживающих в Московской области. И что этим людям было делать, чтобы проголосовать? И почему они не имеют права использовать систему „мобильный избиратель“? Сейчас идет подсчет голосов. Надеюсь, он также пройдет максимально чисто-без нарушений и случайных ляпов», — заключил мэр столицы.
Агентство «Москва»: последние новости
Актер и режиссер В.Меньшов проголосовал на выборах президента России Обзор московских событий в СМИ за 15 марта А.Венедиктов: На 96% избирательных участков в Москве присутствуют наблюдатели
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве178
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах48
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине30
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение