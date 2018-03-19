Международные наблюдатели рассказали, чем их впечатлили российские выборы

Следившие за ходом президентских выборов по приглашению депутатов Госдумы , инициированным «Национальным общественным мониторингом» (НОМ), международные наблюдатели заявили, что их впечатлили КОИБы, камеры и высокая явка.

За выборами в 28 регионах России наблюдали 206 человек из 56 государств мира. Все они подчеркнули, что никаких серьезных нарушений не заметили, а выборы назвали состоявшимися и соответствующими международному праву, сообщает «Ридус»

Он отметил, что Франции стоило бы взять на вооружение некоторые моменты, которые используются в России. В частности, это возможность голосовать дома, которой нет во Франции, — там можно только оформить доверенность.

«Понравилось, что в России есть камеры, которые осуществляют контроль за выборами. Это позволяет их делать более прозрачными», — заявил Гирьо.

Сотрудник Института демократии и сотрудничества, советник по иностранным делам высшего класса Морис Бонно, который наблюдал за выборами в Алтайском крае , отметил, что во Франции на выборах дают не один общий бюллетень, а несколько — по одному на каждому кандидата. Нужный бюллетень запечатывается в специальный конверт и кладется в урну.

«Нам стоит принять ваш метод на вооружение», — сказал Бонно.

В Алтайском крае за выборами следила юрист ОБСЕ Вероник Руэз, которая отметила отсутствие серьезных нарушений. Она больше всего оказалась поражена КОИБами и видеокамерами, которые установлены почти во всех российских избирательных участках.

«Новые урны, которые появились в России, являются хорошим улучшением. Они практически уничтожают возможность нарушений. Если человек опустил бюллетень в одном месте, то уже не сможет сделать это в другом», — заявила Руэз.

Она отдельно похвалила систему видеонаблюдения, отметив, что следить можно за всем процессом целиком «от открытия до закрытия участка».

Журналист-международник Димитри де Кошко обратил внимание на высокую явку, которой он оказался удивлен.

«С самого утра мне во всех участках подчеркивали, что где-то на 2-3% больше, чем в 2012 году», — отметил он, добавив, что вопреки ожиданиям было много голосовавших молодых людей.

Ранее специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах, Михаэль Георг Линк заявил, что выборы президента России прошли организованно, несмотря на некоторые недочеты.

Наблюдатели от СНГ и ШОС отметили, что деятельность избирательных комиссий на выборах президента носила гласный и прозрачный характер.