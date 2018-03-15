Заключительный этап отбора волонтеров на Универсиаду-2019 начался в Красноярске

КРАСНОЯРСК , 15 марта. / ТАСС /. Второй этап отбора волонтеров на Всемирную зимнюю универсиаду-2019 стартовал с четверга в Красноярске. На этом этапе собеседования будут проходить как жители Красноярска, так и иногородние и иностранные претенденты, сообщает дирекция игр.

"Сегодня стартовал второй этап отбора добровольных помощников Студенческих игр. На этот раз пройти собеседования смогут не только жители Красноярска, но и кандидаты из других регионов и стран. Записаться на интервью могут кандидаты, чьи анкеты прошли проверку. Для этого необходимо подать заявку в личном кабинете волонтера, пройти обязательное онлайн-тестирование и выбрать удобное время собеседования", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в дирекции игр, второй этап — это заключительный этап отбора волонтеров. «Так как прием заявок продлится до августа, второй этап будет проводиться двумя волнами: одна с марта по май, другая — с сентября по ноябрь», — добавил собеседник агентства.

В ходе отбора будут оцениваться уровень знания английского языка заявителей, их профессиональные компетенции, осведомленность о зимних видах спорта и общая эрудиция. Жителям Красноярска предлагается пройти интервью в очной форме в Центре рекрутинга волонтеров. Иногородние и иностранные кандидаты смогут пройти онлайн-собеседование через интернет.

Всего в проведении Студенческих игр планируется задействовать 5 тыс. волонтеров, в том числе 3,9 тыс. жителей Красноярского края и 1,1 тыс. представителей других регионов России и зарубежья. Волонтеры, успешно прошедшие отбор, смогут посетить обучающие курсы и тренинги, а также принять участие в смене «Волонтеры Зимней универсиады-2019» Международного молодежного форума ТИМ «Бирюса» и в тестовых мероприятиях Студенческих игр.

Как сообщалось ранее, порядка 60 лидеров волонтерского движения проходят обучения за счет средств компании «Норникель» — генерального партнера игр. Это совместный проект Сибирского федерального университета и Российского международного олимпийского университета.

Об универсиаде

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани

В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.