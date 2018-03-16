Новокуйбышевцы получили в подарок от «Роснефти» Ледовый дворец

Большой праздник

Церемония открытия дворца получилась красочной. Перед жителями и гостями Новокуйбышевска , которые до отказа заполнили трибуны «Роснефть Арены» (всего здесь 720 мест для зрителей, при необходимости возможно увеличение до 1000), выступили юные хоккеисты и фигуристы, танцевальные и вокальные коллективы города и области.

"Этот долгожданный спортивный объект мы передаем в первую очередь детям. Я уверен, что они смогут добиться выдающихся результатов в спорте, каких достигли на Олимпийских играх в Южной Корее наши хоккеисты и фигуристы", — сказал Дмитрий Азаров в своем приветственном слове. Также он поблагодарил за поддержку при реализации проекта руководство "Роснефти" , отметив, что одна из крупнейших нефтяных компаний страны всегда была заинтересована в ведении социально ответственного бизнеса, включенного в развитие территории присутствия, будь то большие города или маленькие села.

Генеральный директор АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Роберт Хусаинов также отметил, что нужно оказывать помощь обществу в решении социальных проблем. «Компания „Роснефть“ на протяжении многих лет поддерживает спорт и проводит многочисленные соревнования различного уровня, помогает профессиональным командам и любительским коллективам, — напомнил он. — Открытие Дворца спорта — это еще одна страничка в спортивной истории Новокуйбышевска. И он, я уверен, станет одним из любимейших мест горожан для проведения досуга».

Символический ключ от Дворца Дмитрий Азаров вручил руководству спорткомплекса.

Совместными усилиями

Отрадном. ПАО «НК „Роснефть“ активно занимается строительством крупных спортивных сооружений в регионах присутствия. В Самарской области при содействии компании уже построены ледовые дворцы в Сызрани

Финансирование строительства спорткомплекса в Новокуйбышевске осуществлялось в рамках двухстороннего соглашения между ПАО „НК „Роснефть“ и правительством Самарской области. И стало возможным благодаря тесному сотрудничеству губернских, городских властей и нефтяной компании.

На первом этаже здания размещены комфортабельные раздевалки, оборудованные сушилками для хоккейной экипировки, помещение для заточки коньков и ремонта клюшек. На втором этаже расположены буфет, зона отдыха, два тренажерных зала — на 30 и 60 кв. м. Третий этаж полностью занимают технические службы. Площадь сооружения составляет 5,5 тыс. кв. м., размер ледовой площадки — 60×30 метров. Качество льда будет обеспечивать ледозаливочный комбайн. Рядом со зданием оборудована парковка на 250 мест.

Во благо горожан

“Раньше нашим спортсменам приходилось тратить немало времени на поездки в Самару , — пояснили в администрации Новокуйбышевска. — Теперь они могут тренироваться в родном городе. В Ледовом дворце можно проводить соревнования как городского, так и регионального уровня. А в целом открытие „Роснефть Арены“ в Новокуйбышевске даст импульс для развития спорта не только в нашем городе, но и во всем регионе, потому что спорт сегодня уже не просто мода, а стиль жизни, к которому люди присоединяются независимо от возраста».

Горожане уже приняли участие в массовых катаниях и остались довольны качеством льда и инфраструктурой нового сооружения. В городской администрации уверены, что лед не будет простаивать — любителей покататься на коньках или погонять шайбу в Новокуйбышевске предостаточно. Лед также успели опробовать юные хоккеисты из самарской команды «Комета». По словам новокуйбышевцев, не исключено, что в городе теперь организуются новые команды Ночной хоккейной лиги, в играх которой принимает участие Президент РФ.

"Новая площадка позволит всем жителям Новокуйбышевска заниматься хоккеем, фигурным катанием или просто кататься на коньках круглый год. Ледовый дворец будет доступен абсолютно для всех", — заверил глава города Сергей Марков. По его словам, администрация будет предпринимать все усилия, чтобы подобные современные спортобъекты регулярно открывались в Новокуйбышевске.

Роберт Хусаинов, Генеральный директор АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»:

Компания «Роснефть» на протяжении многих лет поддерживает спорт и проводит многочисленные соревнования различного уровня, помогает профессиональным командам и любительским коллективам.