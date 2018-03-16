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Водоснабжение в Кудымкаре пообещали восстановить до конца пятницы
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Водоснабжение в Кудымкаре пообещали восстановить до конца пятницы 

АиФ Пермь 15 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Масштабная коммунальная авария произошла в Кудымкаре ранним утром 14 марта. По улицам города лились потоки воды из лопнувшей чугунной трубы на улице Лихачёва, 47.
К 23.00 15 марта аварию на водоводе удалось устранить, и в квартиры 1600 жителей Кудымкара начала поступать вода.
«Однако ремонтные работы на сетях спровоцировали новые дефекты чугунного водопровода, — сообщили в пресс-службе Региональной службы по тарифам. — Для устранения вновь появившихся трещин подача воды утром 16 марта была приостановлена. Предполагается, что протечка будет устранена к концу дня пятницы, 16 марта».
Вчера, 15 марта, в Кудымкаре был объявлен режим ЧС, однако после завершения восстановительных работ он был снят.
Износ нескольких участков действующего в Кудымкаре водовода составляет 100%. До конца 2018 года старые чугунные трубы планируется заменить на новые пластиковые.
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