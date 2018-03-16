Подростка, потерявшегося неделю назад в Армавире, нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Дмитрия Панащенко искали с 8 марта. Днем он ушел из дома по ул. Заводской в Армавире и не вернулся.
Полицейские узнали, в каком районе города 15-летнего подростка видели последний раз.
В результате проведенного подворного и поквартирного обхода, парня нашли в доме у товарища.
Вчера, 15 марта, около 19 часов его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
В отношении мальчика противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время с несовершеннолетним работают сотрудники ОПДН и сотрудники следственного комитета.