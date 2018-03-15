В Алтайском крае в 2018-2019 годах расселят 33 аварийных дома

Собственную программу расселения аварийного жилья реализуют в Алтайском крае в 2018-2019 годах. Аналогичную правительственную программу планируют принять лишь в январе 2019 года.

Расселять аварийное жилье в крае будут за счет собственных средств в размере 437 млн рублей, сообщил губернатор Александр Карлин . Из них 294 млн руб. — средства краевого бюджета, 143 млн рублей — средства муниципалитетов. Доля софинансирования будет рассчитываться в зависимости от численности населения муниципалитета. Для Барнаула она составит 50%, для городов с населением менее 500 тысяч человек — 10%.

До конца 2019 года планируется расселить 282 жилых помещения в 33 аварийных многоквартирных домах, в них проживает 519 человек. В программу на 2018 год включили 11 домов в Барнауле, в которых проживает 171 семьи. Всего в списке аварийных, подлежащих сносу домов Барнаула числится 200 домов, в которых проживает 2,5 тысяч семей.