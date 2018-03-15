В Барнауле проверили законность организации платной парковки возле вокзала

Законность организации платной парковки возле железнодорожного вокзала Барнаула проверила прокуратура Железнодорожного района.

Как сообщила Юлия Савиных, помощник прокурора района, создание платной парковки не противоречит действующему законодательству, однако она работает с некоторыми нарушениями. В частности, нет таблички, на которой были бы указаны данные о владельце парковки, и недостаточно мест для инвалидов (их всего 8 вместо 15, да и те заняты автомобилями без знака «инвалид»).

Юлия Савиных пояснила, что парковка была открыта на муниципальном земельном участке согласно утвержденным в городе Правилам организации платных парковок. После этого объект передали МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула.

Стоимость пользования парковкой утвердил координационный совет по ценообразованию. Первые 20 минут здесь можно стоять бесплатно, за последующий час придется заплатить 50 рублей. Стоянка в течение суток будет стоить 150 рублей.