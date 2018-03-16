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Песков прокомментировал слова Трампа о деле Скрипаля
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Песков прокомментировал слова Трампа о деле Скрипаля 

RT на русском 23 часа назад
Фото: Военное обозрение
Россия неоднократно повторяла, что не имеет никакого отношения к истории с отравлением в британском Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства», — приводит РИА Новости его слова.
Таким образом Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о возможной причастности российской стороны к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно», — добавил он.
Ранее Трамп прокомментировал сообщения о возможной причастности России к делу Скрипаля.
15 марта Песков отметил, что обвинения по данному делу содержат все признаки провокации.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 39 источников 
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