Песков прокомментировал слова Трампа о деле Скрипаля

Россия неоднократно повторяла, что не имеет никакого отношения к истории с отравлением в британском Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . «Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства», — приводит РИА Новости его слова.

«Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно», — добавил он.

Ранее Трамп прокомментировал сообщения о возможной причастности России к делу Скрипаля.

15 марта Песков отметил, что обвинения по данному делу содержат все признаки провокации.