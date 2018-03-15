Программа развития молодежного предпринимательства стартует в Нижегородской области

16 марта в 13.00 в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ННГУ им. Н. И. Лобачевского» заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина примет участие в презентации новой программы развития молодежного предпринимательства «Ты — предприниматель».

Как сообщили в региональном минпроме, в 2018 году федеральная программа «Ты-предприниматель» будет реализована на территории Нижегородской области с применением новых подходов. Обновления затронут все стадии программы: от организации обучения (результатом которых должно стать открытие нового бизнеса) до изменения подхода к информационному освещению. Так, в частности, будет запущен портал молодежного предпринимательства с интерактивным каналом для пользователей. А в дополнение к образовательным блокам будет организована наставническая работа.

После презентации программы состоится деловая игра «Я хочу построить бизнес. Что мешает?». Кроме того, у студентов будет возможность задать вопрос организаторам программы «Ты-предприниматель» и выпускникам программы, которые также примут участие в мероприятии.

Напомним, федеральная программа «Ты — предприниматель» направлена на обучение молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам. Также программа ставит задачей популяризацию предпринимательской деятельности. На территории Нижегородской области программа реализуется с 2011 года региональным министерством промышленности , торговли и предпринимательства совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». За это время в программе приняли участие более 30 тысяч человек, выпускники программы создали около 700 новых бизнесов.

Ранее сообщалось, что по результатам 2017 года Нижегородская область вошла в 10-ку лидеров среди регионов, реализующих программу «Ты-предприниматель».