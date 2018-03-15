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Затонская ТЭЦ в Уфе стала самым крупным энергетическим объектом за 40 лет
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Затонская ТЭЦ в Уфе стала самым крупным энергетическим объектом за 40 лет 

Башкирское спутниковое телевидение 15 марта 2018
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Рустэм Хамитов во время интервью телеканалу БСТ рассказал о состоянии энергетики в республики. По его словам, самым масштабным событием за последние 40 лет стало открытие Затонской ТЭЦ в Уфе.
Для Башкортостана открытие Затонской ТЭЦ стало историческим событием. На объекте за последние два года были введены новые мощности.
За минувшие два года, в 2017-м, и вот сейчас, в 2018 году, введены в строй новые мощности объемом 870 мегаватт. Это больше чем пятая часть всей установленной мощности в Республике Башкортостан. Это важно для республики с нескольких позиций. Во-первых, все последние годы республика покупала электроэнергию на внешнем рынке. С вводом новых станций, в том числе Затонской ТЭЦ, выработка и потребление, скорее всего, выровняется, и вырабатывать мы будет 27,28, а может быть 29,30 млрд киловатт-часов. Рустэм Хамитов
Электроэнергию у новых станций в Башкортостане будут покупать не только потребители республики, но и за ее пределами. Глава республики отметил, что новая станция кратно увеличивает надежность энергосистемы Республики Башкортостан.
Еще не стерлись в памяти события трехлетней давности, когда половина республики осталась без электроэнергии. Ввод двух новых мощностей позволит энергосистеме региона работать надежно во всех смыслах. И не будет условий для аварий. Рустэм Хамитов
И, безусловно, ввод новых станций напрямую повлияет на развитие строительной сферы в регионе. Рустэм Хамитов выразил надежду, что станция в Затоне позволит Уфе расти дальше и дальше.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
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