Самый мощный российский экскаватор ЭКГ-35 запущен на предприятии УГМК

"Запуск ЭКГ-35 в опытно-промышленную эксплуатацию — долгожданное событие для нашей компании и для «Уралмашзавода», с которым мы плотно работаем не первый год. На Краснобродском разрезе компании «Кузбассразрезуголь» прошли испытания уже несколько моделей экскаваторов ведущего в России предприятия тяжелого машиностроения. Теперь на нас вновь лежит большая ответственность, мы должны помочь запустить самую мощную на сегодняшний день модель в серии ЭКГ. В течение полугода нам предстоит испытать экскаватор под нагрузкой и оценить, как работает машина в промышленных условиях на открытых горных работах", — отметил начальник энергомеханического департамента ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“ Игорь Кирилов.

ЭКГ-35 предназначен для разработки месторождений открытым способом, погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши. Это перспективный экскаватор типа прямой лопаты с реечным напором, с двухбалочной рукоятью и вантовой подвеской стрелы. Рабочая масса экскаватора — 1200 тонн. За счет привода переменного тока новая машина будет экономичнее, производительнее и надежнее в эксплуатации. Объем ковша составляет рекордные 40 куб. м.

»Мы создаем технику под нужды конкретного заказчика. В соответствии с техническим заданием объем ковша, например, может варьироваться от 24 до 40 куб. м. В данном случае мы предложили нашим партнерам принципиально новую модель экскаватора с увеличенным объемом ковша, благодаря чему предприятие сможет существенно увеличить показатели добычи угля и других полезных ископаемых уже в ближайшем будущем", — говорит генеральный директор ПАО «Уралмашзавод» Сергей Смолин

Опытный образец ЭКГ-35 приступил к работе в забое Краснобродского разреза, где экскаватор будет задействован в производственном режиме в течение 6 месяцев. После достижения всех заявленных показателей, указанных в техническом задании, будет подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию.