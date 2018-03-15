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Названы профессии, полезные для мозга
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Названы профессии, полезные для мозга 

Medaboutme.ru 15 марта 2018
Фото: Medaboutme.ru
Шотландские ученые составили своего рода рейтинг самых сложных и самых простых профессий, чтобы определить, какие из них наиболее благотворно влияют на мозг человека в старости.
В исследовании участвовали более 1000 человек, средний возраст которых составил 70 лет. Оказалось, что существует два основных типа работ, которые позволяют даже в пожилом возрасте, через много лет после выхода на пенсию, сохранять хорошую память и острый ум. В одном случае речь идет о работе с данными на высоком уровне, в другом — о работе с людьми в виде наставничества и ведения переговоров, также на высоком уровне.
Профессиями, связанными с большими объемами данных и признанными наиболее сложными, а значит, и самыми полезными для мозга, оказались:
архитектор,
инженер-строитель,
специалист в области графического дизайна,
музыкант.
Наиболее незатейливыми (и бесполезными для мозга) профессиями из области работы с данными оказались:
оператор колл-центра,
строитель,
официант.
Профессиями повышенного уровня сложности, где требуется общение с другими людьми, являются:
врач-хирург,
юрист, а точнее, адвокат,
работник социальной службы,
офицер полиции, наблюдающий за условно осужденными.
Соответственно, самыми простыми профессиями, связанными с другими людьми, стали:
рабочий завода,
маляр,
мастер по укладке напольных покрытий (сarpet layer),
переплетчик.
Ученые рекомендуют внимательнее относиться к выбору работы на долгие годы, ведь она может стать залогом умственного здоровья в пожилом возрасте. При этом они уточняют, что работа — это лишь один из многих факторов, влияющих на здоровье мозга, так же, как и курение, например.
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