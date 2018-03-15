Названы профессии, полезные для мозга

Шотландские ученые составили своего рода рейтинг самых сложных и самых простых профессий, чтобы определить, какие из них наиболее благотворно влияют на мозг человека в старости.

В исследовании участвовали более 1000 человек, средний возраст которых составил 70 лет. Оказалось, что существует два основных типа работ, которые позволяют даже в пожилом возрасте, через много лет после выхода на пенсию, сохранять хорошую память и острый ум. В одном случае речь идет о работе с данными на высоком уровне, в другом — о работе с людьми в виде наставничества и ведения переговоров, также на высоком уровне.

Профессиями, связанными с большими объемами данных и признанными наиболее сложными, а значит, и самыми полезными для мозга, оказались:

архитектор,

инженер-строитель,

специалист в области графического дизайна,

музыкант.

Наиболее незатейливыми (и бесполезными для мозга) профессиями из области работы с данными оказались:

оператор колл-центра,

строитель,

официант.

Профессиями повышенного уровня сложности, где требуется общение с другими людьми, являются:

врач-хирург,

юрист, а точнее, адвокат,

работник социальной службы,

офицер полиции, наблюдающий за условно осужденными.

Соответственно, самыми простыми профессиями, связанными с другими людьми, стали:

рабочий завода,

маляр,

мастер по укладке напольных покрытий (сarpet layer),

переплетчик.

Ученые рекомендуют внимательнее относиться к выбору работы на долгие годы, ведь она может стать залогом умственного здоровья в пожилом возрасте. При этом они уточняют, что работа — это лишь один из многих факторов, влияющих на здоровье мозга, так же, как и курение, например.